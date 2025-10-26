Ветеринары Московского зоопарка спасли летучую мышь по кличке Алекс

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Ветеринарные врачи Московского зоопарка спасли гигантскую летучую мышь по кличке Алекс, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Специалисты объяснили, что гигантская вечерница поступила к ним в крайне тяжелом состоянии – животное получило тяжелые переломы, а его будущее висело на волоске.

"Но наши ветеринарные врачи не сдались! Проявив настоящее мастерство и ювелирную точность, они буквально "собрали" Алекса заново, проведя сложнейшие операции", – указали в пресс-службе.

Из-за травм животное теперь не способно выжить в дикой природе. Поэтому его поместили в Центр реабилитации рукокрылых.

Ранее в павильоне "Ночной мир" на старой территории Московского зоопарка появились акациевые крысы. Ранее этих животных можно было увидеть в зоопарке более 10 лет назад. Представители этого вида крыс являются социальными животными, живущими в группах. Всего на экспозиции поселились 15 особей: родительская пара и их детеныши.

