Американский стартап представил технологию производства искусственной свинины без забоя животных. У хряка по кличке Дон берут микроскопический образец ткани, который затем выращивают в биореакторе с использованием растительных белков и питательных веществ.

Как пояснили ученые, полученный продукт полностью соответствует натуральному мясу по питательной ценности. В США уже проходят дегустации искусственной свинины, а в Сингапуре такое мясо официально разрешено к продаже. Технология может помочь решить проблему экологического вреда от традиционного животноводства.

