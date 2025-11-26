Форма поиска по сайту

26 ноября, 07:15

Наука

Американский стартап представил технологию производства искусственной свинины

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдали северное сияние

"Мослекторий": Константин Парфенов – о природе света

Полярное сияние заметили жители нескольких регионов России

"Мослекторий": Дарья Романова – о трихоплаксах

Специалисты предупредили о сложной геомагнитной обстановке на неделе

Космонавт Платонов показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

"Мослекторий": Александр Крайнов – о нейросетях

Гигантский протуберанец образовался на Солнце

Ученые нашли осколки метеорита, падение которого москвичи наблюдали 27 октября

Американский стартап представил технологию производства искусственной свинины без забоя животных. У хряка по кличке Дон берут микроскопический образец ткани, который затем выращивают в биореакторе с использованием растительных белков и питательных веществ.

Как пояснили ученые, полученный продукт полностью соответствует натуральному мясу по питательной ценности. В США уже проходят дегустации искусственной свинины, а в Сингапуре такое мясо официально разрешено к продаже. Технология может помочь решить проблему экологического вреда от традиционного животноводства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

