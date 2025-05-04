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04 мая, 23:30

Наука

Американские ученые вырастили человеческие зубы в челюсти свиньи

Американские ученые вырастили человеческие зубы в челюсти свиньи

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Ученые из Бостона вырастили человеческие зубы у свиньи

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Эксперимент провели в стоматологической школе Бостонского университета: в пасть мини-пига ввели смесь клеток человека и животного, и через три месяца у свиньи выросли настоящие человеческие зубы. Разработка может стать шагом к замене протезов и имплантов на органические ткани, выращенные заранее.

Эксперименты с органами проводят и в других странах – выращивают сердце, печень, почки. Однако даже пересаженные человеку органы свиней пока не гарантируют долговременного эффекта. По словам экспертов, подобные технологии могут появиться в клиниках не раньше чем через 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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