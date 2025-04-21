"Мой район. Новости": тончайшие кабели для кардиостимуляторов разработали в Москве

Москва первой в России разработала кабели для кардиостимуляторов. Специальные нити толщиной с человеческий волос нужны для создания аппаратов, которые отслеживают работу сердца и не дают пульсу упасть ниже предельных значений.

Завод в районе Гольяново уже отправил кабели изготовителям медицинского оборудования и готовится к серийному производству. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".