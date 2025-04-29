Genomic Psychiatry: ученые разработали способ ранней диагностики болезни Паркинсона

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Ученые из Фуданьского университета и Шанхайского университета традиционной китайской медицины разработали способ ранней диагностики болезни Паркинсона и похожих заболеваний мозга. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Genomic Psychiatry.

Как уточняется в журнале, одной из причин болезни Паркинсона считается накопление особого белка – α-синуклеина. Ранее обнаружить его можно было только после смерти человека, однако новые вещества позволяют это сделать на ранней стадии. Их вводят в организм и отслеживают с помощью ПЭТ-сканирования (позитронно-эмиссионной томографии. – Прим. ред.). Таким образом, они помогают подсветить скопления белка.

"Мы впервые можем увидеть изменения, связанные с болезнью, еще при жизни пациента", – отметила доктор Фан Се из больницы Хуашань.

Одно из таких веществ, [18F]C05-05, уже успешно протестировали на пациентах. Оно показало повышенное накопление в тех участках мозга, которые чаще всего страдают от этих заболеваний. При этом уровень накопления совпадал с симптомами у пациентов.

В свою очередь, вещество [18F]ACI-12589 хорошо показало себя при диагностике множественной системной атрофии.

"Если мы научимся выявлять болезнь до того, как начнутся необратимые изменения, это изменит судьбу миллионов людей", – подчеркнула ведущий автор исследования доктор Инфан Хэ.

Ранее российские исследователи из Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета создали метод диагностики тяжести муковисцидоза и других заболеваний легких по выдыхаемому воздуху.

Ученые смогли выявить характерные летучие соединения. После были разработаны алгоритмы машинного обучения, они способны определять степень тяжести муковисцидоза. В будущем такой подход может быть использован для диагностики других болезней.