22 ноября, 16:47

Ракета, отправляющая к МКС "Союз МС-28", будет вывезена на старт 24 ноября

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

На космодроме Байконур завершена сборка ракеты "Союз-2.1а", которая 27 ноября отправит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль "Союз МС-28" с международным экипажем. Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

"Госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союза МС-28 на стартовом комплексе 24 ноября", – говорится в сообщении.

Также госкорпорация сообщила точное время пуска – ракета стартует в 12:28.

Старт миссии запланирован на 27 ноября. В состав экипажа вошли два российских космонавта Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующий экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.

Также сообщалось, что экспедиция продлится 242 дня. Космонавты проведут свыше 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Уточнялось, что во время одного из выходов на поверхности станции планируется установить аппаратуру, которая даст возможность изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне.

Жители Москвы смогут увидеть в небе пролет МКС

