Жители Москвы смогут видеть МКС по вечерам до 3 декабря

Фото: ТАСС/Олег Артемьев

Жители столицы смогут видеть Международную космическую станцию (МКС) по вечерам, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

Увидеть станцию можно будет до 3 декабря (кроме 2 декабря) в диапазоне от 17:00 до 19:30. Отмечается, что она будет видна как "очень яркая звезда", которая перемещается с запада на восток. Она будет заметно выделяться, поскольку ее солнечные батареи хорошо отражают свет от Солнца.

"17 ноября МКС над Москвой будет видна в 18:42, 18 ноября будет видно сразу два пролета в 17:54 и 19:30. После 13 декабря видимость МКС перейдет на утреннее время в диапазоне с 5:30 до 7:30", – рассказали в институте.

Точное время пролета на каждый день можно будет узнать на сайте МКС-онлайн. Станция двигается по орбите на высоте примерно 400 километров со скоростью около 28 тысяч километров в час и пересекает все небо за несколько минут. Если МКС исчезает из поля зрения, это значит, что она скрылась в тени Земли. Сейчас на станции находится экипаж из 7 человек.

Ранее стало известно, что предстоящая экспедиция экипажа корабля "Союз МС-28" на Международную космическую станцию (МКС) продлится 242 дня. Старт миссии запланирован на 27 ноября 2025 года.

В основной состав экипажа корабля включили двух российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса. В дублирующий экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.

