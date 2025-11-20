Форма поиска по сайту

20 ноября, 17:13

Наука

Пролетевший над Россией в октябре метеорит получил название "Окуловка"

Фото: телеграм-канал "ГЕОХИ РАН"

Метеорит, пролетевший над центральной частью России в октябре, получил название в честь города Окуловка, где он был найден. Об этом заявил заведующий лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Кирилл Лоренц.

"В принципе все метеориты называют по месту их обнаружения, если это достаточно крупный населенный пункт", – цитирует его ТАСС.

О появлении яркого небесного объекта в небе над Подмосковьем, Новгородской и Тверской областями стало известно вечером 27 октября. Ученые предположили, что болид вошел в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров в секунду, а затем разрушился.

По их данным, некоторые обломки метеорита могли упасть неподалеку от населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля, а также могли долететь до трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.

После этого сообщалось, что один из фрагментов метеорита пробил крышу частного дома в одном из селений Новгородской области.

