Эксперт Кравченко: болид над Москвой мог быть частью метеорного потока Тауриды

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пролетевший вечером 5 ноября над Москвой и Подмосковьем болид мог быть частью метеорного потока Тауриды, заявила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Вероятно, объект, породивший болид, является метеороидом, а не фрагментом космического мусора. Такая высокая скорость характерна именно для тел, имеющих естественное происхождение", – цитирует ее Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что метеорный поток Тауриды активен с 20 сентября по 20 ноября, а метеор визуально летел с восточной части неба, где находится радиант потока. При этом пики активности Южных и Северных Таурид приходятся на 5 и 12 ноября соответственно.

Ожидать ежедневного падения болидов не стоит, но сама возможность их появления предсказуема и достаточно регулярна. Кроме того, Земля каждый год в одно и то же время пересекает орбиты и других известных метеорных потоков, включая Персеиды и Ориониды.

Тем не менее интенсивность потоков может варьироваться от года к году. Кравченко объяснила, что во время прохождения потока Тауриды Земля проходит через шлейф от кометы Энке. В частности, ранее ученые прогнозировали повышенную активность Таурид именно в 2025 году, что называют "Роем Таурид". Такое происходит примерно раз в несколько лет, объяснила специалист.

"Такие скопления частиц формируются в зоне орбитального резонанса 7:2 с Юпитером, что означает синхронизацию орбит: пока Юпитер совершает два обращения вокруг Солнца, группа более крупных метеороидов совершает семь. Гравитационное влияние планеты-гиганта не рассеивает эти частицы, а, напротив, стабилизирует их орбиты, концентрируя в компактные роевые облака", – рассказала она.

Очередное появление яркого болида в небе над Москвой заметили 5 ноября. Длительность полета космического объекта составила всего 4 секунды, сам болид направлялся в сторону южной части столицы. Специалисты считают, что он полностью сгорел в атмосфере Земли. До этого, в конце октября, жители Подмосковья наблюдали аналогичное явление.

