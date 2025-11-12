Суд арестовал обвиняемого в похищении и убийстве собаки в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Щербинский районный суд Москвы арестовал москвича Сергея Пая, которого обвиняют в похищении и убийстве собаки породы бордер-колли в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Уточняется, что мужчину заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток.

Инцидент произошел 7 ноября. По предварительным данным, мужчина находился возле гаражного бокса на Флотской улице. В какой-то момент он украл чужого пса по кличке Сигма и посадил его к себе в машину. Затем подозреваемый скрылся с места преступления.

По версии правоохранителей, мужчина вывез собаку в безлюдное место, а затем убил животное ножом и молотком. Позже полицейские задержали подозреваемого. Он признал свою вину.