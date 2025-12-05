Видео о бездействии сотрудников частной ветклиники в Москве вызвало общественный резонанс

Видеозапись из частной ветклиники в Москве, где сотрудники смеются над умирающим шпицем и не оказывают ему должной помощи, вызвала широкий общественный резонанс. Хозяйка собаки внесла предоплату за лечение, но через 2,5 часа питомец умер.

Несмотря на то, что суд первой инстанции встал на сторону клиники, женщина подала апелляционную жалобу, надеясь на справедливость с новыми видеодоказательствами. В самой клинике признают, что каждый месяц там погибает по 5–7 животных, и подобные истории не единичны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.