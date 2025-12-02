Манул Тимофей в Московском зоопарке похудел из-за специальных квестов

Манул по кличке Тимофей, обитающий в Московском зоопарке, сбросил вес благодаря специальным активностям, которые для него устраивают киперы.

Чтобы поддерживать форму питомца, сотрудники разрабатывают для него интенсивные охотничьи квесты.

Во время одного из таких заданий дикий кот продемонстрировал необычную ловкость, повиснув на бумажном свертке с угощением, как воздушные гимнасты на снаряде.

