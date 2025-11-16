Кинологическая выставка "Евразия 2025" собрала участников из 40 стран

Собаководство без границ: в "Крокус Экспо" прошла кинологическая выставка "Евразия 2025". На ней представили около 9 000 собак 265 пород со всех уголков мира – как популярных, так и очень редких. Среди них – мексиканские голые собаки ксолоитцкуинтли, итальянские спиноне, французские фарфоровые гончие, а также тоса-ину, которые признаны национальным достоянием Японии.

Особое внимание на выставке уделили отечественным породам. Специальную программу посвятили году русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки. Кроме того, посетители могли познакомиться и с другими собаками, выведенными в России: якутской лайкой, русской цветной болонкой и даже с тувинской собакой тыва-ыт. Эта порода еще недавно находилась на грани исчезновения, но была спасена благодаря усилиям российских кинологов.

Удивительное разнообразие собачьего мира изучила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.