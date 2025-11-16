Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 18:50

События

Кинологическая выставка "Евразия 2025" собрала участников из 40 стран

Кинологическая выставка "Евразия 2025" собрала участников из 40 стран

Москвичка спасла селезня, вмерзшего в лед

Московский зоопарк показал, как капибары принимают спа-процедуры

Открытое кормление животных пройдет в Московском зоопарке 17 ноября

Московский зоопарк показал кормление амурского тигра

Новости регионов: три человека погибли в ДТП с лесовозом в Волгоградской области

Экологи РАН призывают очистить Бобровый остров в Нагатинском Затоне от мусора

Депутаты Госдумы направили обращение о запрете животным входить в магазины и кафе

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника сняли на видео рысь с котятами

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша встретила первый снег

Собаководство без границ: в "Крокус Экспо" прошла кинологическая выставка "Евразия 2025". На ней представили около 9 000 собак 265 пород со всех уголков мира – как популярных, так и очень редких. Среди них – мексиканские голые собаки ксолоитцкуинтли, итальянские спиноне, французские фарфоровые гончие, а также тоса-ину, которые признаны национальным достоянием Японии.

Особое внимание на выставке уделили отечественным породам. Специальную программу посвятили году русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки. Кроме того, посетители могли познакомиться и с другими собаками, выведенными в России: якутской лайкой, русской цветной болонкой и даже с тувинской собакой тыва-ыт. Эта порода еще недавно находилась на грани исчезновения, но была спасена благодаря усилиям российских кинологов.

Удивительное разнообразие собачьего мира изучила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
животныевыставкивидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика