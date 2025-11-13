Полезный функционал для владельцев животных доступен в сервисе "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи могут заботиться о своих домашних животных благодаря сервису "Моспитомец", в котором доступен полезный функционал. Об этом Агентству "Москва" рассказала начальник управления развития государственных услуг в департаменте информационных технологий столицы Алина Шкурина.

"Тем, кто только задумывается о том, чтобы завести питомца, не стоит бояться этого шага. Сервис "Моспитомец" на портале mos.ru поможет принять взвешенное решение и позаботиться о новом члене семьи", – сообщила она.

По словам Шкуриной, сервис предлагает горожанам каталог животных из приютов, знакомство с ними и инструкции по адаптации и уходу. Как она отметила, благодаря "Моспитомцу", все необходимые инструменты будут под рукой. На сервисе можно записаться к ветеринару, посмотреть данные о посещениях ветклиник и назначения врача.

"Таким образом, "Моспитомец" поддерживает москвичей на всех этапах – от первых мыслей о питомце до повседневной заботы о нем", – добавила Шкурина.

Ранее на mos.ru были расширены возможности сервиса "Моспитомец". Там можно найти пошаговый план, в котором описано, как подготовить жилье для встречи питомца и какие документы нужно оформить.

Есть отдельный раздел, в котором подробно рассказано об услугах 24 государственных ветеринарных клиник. В нем можно узнать, как записаться к врачу или получить помощь на дому.

