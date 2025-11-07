Представитель городских приютов: "Моспитомец" будет востребован у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Моспитомец", который недавно появился на портале mos.ru, является очень удобным проектом, который будет востребован у москвичей. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник управления эксплуатации приютов, мониторинга и учета городской фауны ГБУ "Доринвест" Игорь Сиротенко.

Он отметил, что власти Москвы уже давно работают над решением вопроса животных на улицах города. Их гуманно отлавливают и отправляют в 13 приютов, которые находятся на обеспечении города.

"Не менее важным является не просто забрать животных с улицы, но и найти им новый дом. И в этом смысле "Моспитомец" – большой шаг вперед в этом направлении", – сказал Сиротенко.

По его словам, благодаря сервису у москвичей появилась возможность больше узнать о том, как забрать питомца из приюта домой. Сиротенко выразил уверенность в том, что "Моспитомец" поможет многим реализовать возможность заботиться о кошке или собаке, а животные из столичных приютов смогут обрести хозяев. Кроме того, сервис не только помогает найти подходящего питомца, но и дает информацию об уходе за животным.

"Моспитомец" недавно начал работать на портале mos.ru. С его помощью москвичи могут забрать собаку или кошку из приюта. Приступить к выбору питомца можно до посещения приюта. В сервисе есть удобный поиск с фильтрами – там можно выбрать цвет и длину шерсти, пол и возраст питомца. Сведения о животных также постоянно публикуют на страницах приютов в соцсетях.