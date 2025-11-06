Эксперт: "Моспитомец" делает поиск семьи для животных прозрачным и быстрым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Моспитомец" на портале mos.ru делает процесс выбора и поиска домашнего животного более простым. Об этом Агентству "Москва" рассказала специалист по социализации животных приюта "Зеленоград" Алена Пивовар.

Она отметила, что сервис дает возможность будущим хозяевам не обходить множество приютов. А удобные фильтры позволяют выбрать подходящего питомца, который будет соответствовать образу жизни семьи.

"Но главное преимущество, как мне кажется, в том, что меняется сам процесс пристройства, делая его прозрачным и быстрым. Возможность сразу из карточки животного записаться на встречу – это отличное решение, которое убирает лишние барьеры", – сказала Пивовар.

Специалист добавила, что благодаря сервису увеличится количество удачно пристроенных в семьи питомцев.

"Моспитомец" недавно появился на портале мэра и правительства Москвы. С его помощью можно забрать собаку или кошку из приюта. Выбрать животное можно еще до визита в приют. В сервисе имеется удобный поиск с фильтрами – можно выбрать свои предпочтения, в том числе цвет и длину шерсти, возраст и пол питомца.