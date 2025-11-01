Сервис "Моспитомец" поможет животным найти новый дом – предприниматель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Моспитомец" поможет животным найти новый дом, заявила Агентству "Москва" создательница бренда одежды и аксессуаров для питомцев и людей Софья Алехина.

Она отметила, что уже несколько лет вместе с командой поддерживает dog-friendly сообщества, а также участвует в мероприятиях, направленных на развитие культуры общения с питомцами. Например, в этом году она приняла участие в фестивале "Моспитомец", и отклик от клиентов был "огромный и максимально положительный". Кроме того, на фестивале были организованы интересные лекции с кинологами.

Алехина добавила, что столица активно поддерживает владельцев домашних животных и запускает сервисы, в которых можно найти ответы на все вопросы и обрести себе нового друга, то есть сделать доброе дело.

"Моспитомец" начал недавно работать на портале mos.ru. С его помощью можно забрать собаку или кошку из приюта. Приступить к выбору собаки или кошки можно до посещения приюта. В сервисе есть удобный поиск с фильтрами. В каталоге можно выбрать свои предпочтения, в том числе цвет шерсти. Сведения о животных также постоянно публикуют на страницах приютов в соцсетях.

