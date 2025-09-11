Форма поиска по сайту

Новости

11 сентября, 07:30

Новости регионов: детеныш амурского лесного кота попал на видео

В Амурской области на фотоловушку попал детеныш амурского лесного кота. Зверек нападал на устройство, запрыгивал сверху, царапал и даже лизал, но техника так и осталась невредимой. Зато удалось снять множество интересных кадров.

В Екатеринбурге местные собрали на закрытой вечеринке гигантский крабсбургер. Сэндвич весил пять килограммов, а начинкой стали брискет, овощи, соусы и филе краба. Однако, судя по видео, справиться с бургером-гигантом получилось не у всех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныерегионыедавидео

