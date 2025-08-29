Арахнолог назвал фейком информацию о появлении южнорусского тарантула в Москве

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Информация о том, что в Москве якобы заметили южнорусского тарантула, является фейком, сообщает телеканал "360" со ссылкой на кандидата биологических наук, арахнолога Кирилла Михайлова.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились публикации о том, что из-за аномально теплой зимы паук якобы начал встречаться в окрестностях столицы.

"Никто ничего не замечал, все перепутали. Южнорусский тарантул находится только в лесостепной зоне, дальше Оки не идет. В Москве его ни разу не видели, это чепуха", – поделился он.

Арахнолог уточнил, что этот вид тарантула обитает в Рязанской и Калужской областях, а также встречается на юге Подмосковья. Люди редко с ним сталкиваются, так как он охотится по ночам. Днем же паук предпочитает оставаться в своей норе.

"Это довольно крупный паук – до двух сантиметров в длину. Он довольно кусачий", – обратил внимание Михайлов.

При этом укус южнорусского тарантула не приведет к серьезным последствиям для организма, так как отравления не произойдет. Существует риск индивидуальной непереносимости, но это большая редкость, отметил специалист, уточнив, что с таким сталкивается один человек на десятки тысяч.

Ранее начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров в беседе с Москвой 24 рассказал, что шершни, гадюки и лоси могут быть весьма опасны в столичном регионе осенью.

В частности, из-за множества палаток с фруктами и бахчевых развалов в городе появляется большое количество ос. Они в свою очередь привлекают питающихся ими шершней.

