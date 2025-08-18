Биолог Глазков: пауки-осы появились в столичном регионе из-за потепления климата

Фото: 123RF/gucio_55

Пауки-осы стали все чаще появляться в столичном регионе из-за изменения климата. Об этом Агентству "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщение телеграм-канала SHOT о нашествии этих насекомых в российских регионах. В частности, дачники рассказали авторам канала, что раньше они редко встречали ядовитых пауков-ос, но теперь их все чаще замечают на участках и в городских парках.

Энтомологи предупреждали, что в связи с потеплением пауки-осы начали активнее распространяться не только в южных, но и в северных регионах России. Например, этих насекомых замечали в Подмосковье, Татарстане, Башкортостане, а также во Владимирской, Тульской, Калужской и Челябинской областях.

"Потепление климата и мягкие зимы позволяют им успешно перезимовывать", – объяснил Глазков.

Данный вид насекомых известен научному сообществу под названием аргиопа Брюнниха. По болезненности укус этого паука близок к укусу осы. В ужаленном месте, как правило, появляется припухлость, а у некоторых возникает аллергическая реакция. При этом существует риск анафилактического шока.

Ранее американка чуть не осталась без ноги после укуса паука. По данным СМИ, насекомое укусило женщину в заднюю часть колена. Сперва она не придала этому значения. Однако через два дня нога опухла и покраснела, женщина чувствовала сильную боль и не могла ходить.

Пострадавшая несколько раз обращалась в отделение неотложной помощи, но ее состояние продолжало ухудшаться. В итоге ее госпитализировали, диагностировав сепсис. Если бы инфекция не поддалась лечению, пациентке бы ампутировали ногу.

