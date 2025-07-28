Видео: телеграм-канал SHOT

Рой саранчи окружил водителя на федеральной трассе в Дагестане. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал SHOT

"Мужчина столкнулся с роем вредителей на федеральной трассе в районе Кизляра. Из-за количества насекомых вдали образовалась своеобразная дымка", – говорится в сообщении.

При этом власти республики сообщали, что в регионе ведется активная борьба с данными насекомыми. Специалисты уже обработали 33 тысячи гектаров полей.

В начале года Минсельхоз предупредил об угрозе нашествия саранчи в 21 регионе РФ. По данным ведомства, помимо Дагестана, риск увеличения числа вредителей существует в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, Калмыкии, Ингушетии, Чечне, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Хакасии и Якутии, а также Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае.