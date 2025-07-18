Daily Star: американка чуть не осталась без ноги после укуса паука

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Женщина из США чуть не осталась без ноги после укуса паука, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Насекомое укусило ее в заднюю часть колена, и сначала американка не придала этому значения. Однако через два дня нога опухла и покраснела, женщина чувствовала сильную боль и не могла ходить.

Пострадавшая несколько раз обращалась в отделение неотложной помощи, но ее состояние продолжало ухудшаться. В итоге ее госпитализировали, диагностировав инфекцию, которая распространилась по кровеносной системе, – сепсис. По словам врачей, это могло привести к самым печальным последствиям.

В больнице женщина находилась в состоянии бреда, лечение включало в себя четырехдневный курс внутривенных антибиотиков, семь различных препаратов. Если бы инфекция не поддалась лечению, пациентке бы ампутировали ногу.

Женщина рассказала, что теперь боится пауков, хотя раньше относилась к ним с сочувствием и помнила об их роли в экосистеме. В настоящий момент она продолжает восстанавливаться, при этом место укуса до сих пор вызывает боль, на коже осталось необратимое изменение пигментации.

Ранее в Великобритании жительнице Англии пришлось ампутировать руку после того, как ее поцарапала собака. В 2016 году у 48-летней женщины диагностировали комплексный регионарный болевой синдром" (КРБС). Заболевание характеризуется хронической болью в конечностях, которая усиливается после травмы.

Даже после 8 месяцев физиотерапии, женщина не могла даже пошевелить рукой, а боль была настолько невыносимой, что она не могла сосредоточиться ни на чем другом. Из-за этого британка решилась на ампутацию. Кроме того, у нее также ампутирована правая нога – несколько лет назад женщина уронила на нее флакон духов и тоже не смогла справиться с болью.

