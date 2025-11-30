Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 17:15

Город

Двух самок амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края

Двух самок амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края

Жители Тушина заявили, что в районе могли появится догхантеры

В Тушине после прогулки в местном парке умерла хаски

В Люберцах заметили мужчину, который избивал свою собаку

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Более 600 кошек разных пород можно увидеть в "Крокус Экспо"

Международная выставка кошек открылась в выставочном центре "Крокус Экспо"

Московские спасатели вызволили кота, застрявшего между труб в квартире

Жители Подмосковья обеспокоены из-за смерти нескольких птиц от защитных экранов

Кабанов начали замечать в московских дворах

Две самки амурского тигра прибыли в Московский зоопарк. Животных забрали из природы в Хабаровском крае. В естественной среде они не смогут выжить. Сначала они жили в местном реабилитационном центре, а теперь их привезли в Москву. Животных транспортировали на самолете.

В столице тигрицы также будут проходить реабилитацию. В первую очередь им предстоит провести месяц на карантине под наблюдением ветеринаров и зоологов. Сейчас животным нужны тишина и покой для адаптации к новому месту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоАлина Гилева

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика