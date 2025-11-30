30 ноября, 17:15Город
Двух самок амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края
Две самки амурского тигра прибыли в Московский зоопарк. Животных забрали из природы в Хабаровском крае. В естественной среде они не смогут выжить. Сначала они жили в местном реабилитационном центре, а теперь их привезли в Москву. Животных транспортировали на самолете.
В столице тигрицы также будут проходить реабилитацию. В первую очередь им предстоит провести месяц на карантине под наблюдением ветеринаров и зоологов. Сейчас животным нужны тишина и покой для адаптации к новому месту.
