Двух самок амурского тигра привезли в Московский зоопарк из Хабаровского края

Две самки амурского тигра прибыли в Московский зоопарк. Животных забрали из природы в Хабаровском крае. В естественной среде они не смогут выжить. Сначала они жили в местном реабилитационном центре, а теперь их привезли в Москву. Животных транспортировали на самолете.

В столице тигрицы также будут проходить реабилитацию. В первую очередь им предстоит провести месяц на карантине под наблюдением ветеринаров и зоологов. Сейчас животным нужны тишина и покой для адаптации к новому месту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.