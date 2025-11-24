Мужчина убил соседского пса в Котельниках

Фото: mvdmedia.ru

Мужчина убил ножом соседского пса в Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Малой Колхозной, когда питомец 41-летнего злоумышленника во время прогулки сцепился с соседским псом. Сначала мужчина принял попытку разнять животных, ударив чужого ногой. Однако из-за отсутствия эффекта злоумышленник достал нож и нанес собаке удар в шею, отчего та скончалась.

В результате местный участковый задержал мужчину в рамках возбужденного уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее дело по аналогичной статье было заведено против мужчины, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли в ТиНАО. Следствие выяснило, что злоумышленник заприметил животное возле гаражного бокса на Флотской улице, после чего вывез ее в безлюдное место, где с помощью ножа и молотка убил.

Подозреваемый был задержан, а спустя время арестован. Щербинский районный суд Москвы заключил его под стражу на 1 месяц и 29 суток.

