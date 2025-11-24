Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 09:01

Происшествия

Мужчина убил соседского пса в Котельниках

Фото: mvdmedia.ru

Мужчина убил ножом соседского пса в Котельниках. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Малой Колхозной, когда питомец 41-летнего злоумышленника во время прогулки сцепился с соседским псом. Сначала мужчина принял попытку разнять животных, ударив чужого ногой. Однако из-за отсутствия эффекта злоумышленник достал нож и нанес собаке удар в шею, отчего та скончалась.

В результате местный участковый задержал мужчину в рамках возбужденного уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее дело по аналогичной статье было заведено против мужчины, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли в ТиНАО. Следствие выяснило, что злоумышленник заприметил животное возле гаражного бокса на Флотской улице, после чего вывез ее в безлюдное место, где с помощью ножа и молотка убил.

Подозреваемый был задержан, а спустя время арестован. Щербинский районный суд Москвы заключил его под стражу на 1 месяц и 29 суток.

Читайте также


происшествияживотные

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика