Москвичка спасла селезня, вмерзшего в лед

Москвичка спасла селезня, который вмерз в лед, во время прогулки с собакой. Птицу отогрели в домашних условиях, поселили в собачьей клетке и кормили пшеном с овощами. После этого ее передали ветеринарам для дальнейшего отправления в птичий заповедник.

При спасении диких животных специалисты рекомендуют использовать перчатки, дезинфицировать руки после контакта и по возможности обращаться к ветеринарам для профессиональной помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.