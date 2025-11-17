Форма поиска по сайту

17 ноября, 22:45

Город

Москвичка спасла селезня, вмерзшего в лед

Москвичка спасла селезня, вмерзшего в лед

Москвичка спасла селезня, который вмерз в лед, во время прогулки с собакой. Птицу отогрели в домашних условиях, поселили в собачьей клетке и кормили пшеном с овощами. После этого ее передали ветеринарам для дальнейшего отправления в птичий заповедник.

При спасении диких животных специалисты рекомендуют использовать перчатки, дезинфицировать руки после контакта и по возможности обращаться к ветеринарам для профессиональной помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

