Аксолотль черно-золотого окраса появился в "Москвариуме" на ВДНХ

Фото: пресс-служба "Москвариума"

В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ поселился новый обитатель – аксолотль черно-золотого окраса, сообщает пресс-служба площадки.

Такой окрас земноводного характерен для дикой природы. Благодаря ему животное незаметно во время охоты на рыб, улиток, ракообразных и мелких беспозвоночных и может прятаться от врагов.

В пресс-службе "Москвариума" уточнили, что аксолотль является уникальным видом саламандр, личинкой земноводного. В состоянии зародыша они могут находиться на протяжении всей своей жизни. При этом аксолотли также могут стать зрелыми и начать размножаться. Популяция этого вида постепенно уменьшается, но ее удается уберечь с помощью программ по сохранению биоразнообразия.

Спутать аксолотлей с другими земноводными сложно, так как у них жабры представляют собой пушистые отростки по бокам от головы. Постоянная улыбка этих животных – особенность строения рта. Животные также способны вырастать до 30 сантиметров.

"А еще эти земноводные славятся своими способностями к регенерации: могут отрастить обратно потерянный хвост, конечности, жабры и даже внутренние органы", – рассказала заместитель генерального директора, глава биологического департамента "Москвариума" Ирина Мейнцер.

Содержать аксолотлей непросто. Для этого необходимы специальные условия для поддержания освещения и температуры.

Ранее детенышу черноморской афалины, родившемуся в сентябре в "Москвариуме" дали имя Флиппи. Животное назвали в рамках голосования на платформе "Активный гражданин". В нем приняли участие более 184 тысяч взрослых и юных москвичей.