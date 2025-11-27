Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 13:41

Город

Три вида экзотических птиц поселились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Коллекция Московского зоопарка пополнилась тремя видами редких экзотических птиц – челноклювами, чернолицыми ибисами и дымчатыми лягушкоротами, передает портал мэра и правительства столицы.

Четырех челноклювов разместили в левой части павильона "Дом птиц". Пернатые содержатся в вольере, оформленным под побережье Белого моря. Пол птиц сейчас не известен, его можно определить только по результатам анализа крови. В вольере пока содержатся два представителя редкого вида вместе с куликами.

Челноклювы обитают на берегах рек и в мангровых зарослях Центральной и Южной Америки. Длина птиц может достигать 50 сантиметров, а их вес – около 700 граммов. Особенностями пернатых являются большой хохол темного цвета, широкий и короткий клюв с небольшим зубцом на конце. Также челноклювов называют "ночными цаплями". Птицы ведут одиночный образ жизни и встречаются с сородичами только в период спаривания. В пищу челноклювы потребляют креветок, рыб и мелких рачков.

"Внутри своей группы челноклювы довольно шумные, однако с представителями других видов – в нашем случае с куликами – они живут мирно", – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также новыми обитателями павильона "Птицы и бабочки" стали восемь чернолицых ибисов. Они живут в вольере вместе с белолицыми свистящими утками, священными ибисами и колпицами.

Основой рациона чернолицых ибисов является белковая пища: их кормят рыбой, креветками, кальмарами, мясом и творогом. Также им добавляют специализированные витаминно-минеральные добавки и комбикорм для фламинго. Чернолицые ибисы обитают на территории Чили, Аргентины, Эквадора, Боливии и Перу. Им нравятся открытые луга, поля и леса. По данным Международного союза охраны природы, во всем мире насчитывается от 25 до 100 тысяч гнездящихся пар этого вида.

В числе прибывших в зоосад чернолицых ибисов уже образовалась одна пара. Этот вид птиц особым образом контактирует друг с другом и побрякивает клювами.

После карантина дымчатого лягушкорота переместили в вольер на втором этаже "Дома птиц". Сейчас эта часть павильона закрыта на ремонт, поэтому посетители не смогут увидеть экзотическую птицу, пол и возраст которой еще не известны.

Представителей этих пернатых называют дымчатым белоногом, исполинским белоногом и совиным лягушкоротом. Этот скрытный вид птиц обитает в Юго-Восточной Азии, Австралии и на острове Тасмания. Дымчатый лягушкорот преимущественно охотится ночью, а днем его можно заметить на бревнах или ветвях деревьев. Благодаря своему окрасу птица легко сливается с корой.

В основном пернатые употребляют в пищу насекомых, лягушек и мелких зверьков, а союзы для спаривания они заключают только раз и навсегда. Они используют одно и то же гнездо, расположенное на древесном спиле или ровном сломе.

Также в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных после долгого перерыва приехали какаду инка. Этих австралийских птиц редко можно встретить в российских зоопарках. При описании пернатых немецкий зоолог Альфред Брэм сравнил их хохолки с головными уборами индейцев. Попугаи какаду инка находят себе пристанище в эвкалиптовых лесах, избегая людей. Птицы являются долгожителями, мировой рекордсмен прожил в зоопарке 83 года.

Какаду инка, в отличие от своих легко адаптируемых сородичей розовых какаду, – очень уязвимый вид. Увидеть этих пернатых можно будет только в теплое время, когда они переедут в уличный вольер.

Ранее в Московском зоопарке поселились самец и самка египетских шипохвостов. Этот вид ящериц редко содержится в неволе. Египетские шипохвосты могут достигать в длину 75 сантиметров, а весить – до 1,5–2 килограммов. Их местами обитания являются пустынные и полупустынные регионы Африки.

Читайте также


животныегород

Главное

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика