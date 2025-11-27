Три вида экзотических птиц поселились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Коллекция Московского зоопарка пополнилась тремя видами редких экзотических птиц – челноклювами, чернолицыми ибисами и дымчатыми лягушкоротами, передает портал мэра и правительства столицы.

Четырех челноклювов разместили в левой части павильона "Дом птиц". Пернатые содержатся в вольере, оформленным под побережье Белого моря. Пол птиц сейчас не известен, его можно определить только по результатам анализа крови. В вольере пока содержатся два представителя редкого вида вместе с куликами.

Челноклювы обитают на берегах рек и в мангровых зарослях Центральной и Южной Америки. Длина птиц может достигать 50 сантиметров, а их вес – около 700 граммов. Особенностями пернатых являются большой хохол темного цвета, широкий и короткий клюв с небольшим зубцом на конце. Также челноклювов называют "ночными цаплями". Птицы ведут одиночный образ жизни и встречаются с сородичами только в период спаривания. В пищу челноклювы потребляют креветок, рыб и мелких рачков.

"Внутри своей группы челноклювы довольно шумные, однако с представителями других видов – в нашем случае с куликами – они живут мирно", – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также новыми обитателями павильона "Птицы и бабочки" стали восемь чернолицых ибисов. Они живут в вольере вместе с белолицыми свистящими утками, священными ибисами и колпицами.

Основой рациона чернолицых ибисов является белковая пища: их кормят рыбой, креветками, кальмарами, мясом и творогом. Также им добавляют специализированные витаминно-минеральные добавки и комбикорм для фламинго. Чернолицые ибисы обитают на территории Чили, Аргентины, Эквадора, Боливии и Перу. Им нравятся открытые луга, поля и леса. По данным Международного союза охраны природы, во всем мире насчитывается от 25 до 100 тысяч гнездящихся пар этого вида.

В числе прибывших в зоосад чернолицых ибисов уже образовалась одна пара. Этот вид птиц особым образом контактирует друг с другом и побрякивает клювами.

После карантина дымчатого лягушкорота переместили в вольер на втором этаже "Дома птиц". Сейчас эта часть павильона закрыта на ремонт, поэтому посетители не смогут увидеть экзотическую птицу, пол и возраст которой еще не известны.

Представителей этих пернатых называют дымчатым белоногом, исполинским белоногом и совиным лягушкоротом. Этот скрытный вид птиц обитает в Юго-Восточной Азии, Австралии и на острове Тасмания. Дымчатый лягушкорот преимущественно охотится ночью, а днем его можно заметить на бревнах или ветвях деревьев. Благодаря своему окрасу птица легко сливается с корой.

В основном пернатые употребляют в пищу насекомых, лягушек и мелких зверьков, а союзы для спаривания они заключают только раз и навсегда. Они используют одно и то же гнездо, расположенное на древесном спиле или ровном сломе.

Также в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных после долгого перерыва приехали какаду инка. Этих австралийских птиц редко можно встретить в российских зоопарках. При описании пернатых немецкий зоолог Альфред Брэм сравнил их хохолки с головными уборами индейцев. Попугаи какаду инка находят себе пристанище в эвкалиптовых лесах, избегая людей. Птицы являются долгожителями, мировой рекордсмен прожил в зоопарке 83 года.

Какаду инка, в отличие от своих легко адаптируемых сородичей розовых какаду, – очень уязвимый вид. Увидеть этих пернатых можно будет только в теплое время, когда они переедут в уличный вольер.

Ранее в Московском зоопарке поселились самец и самка египетских шипохвостов. Этот вид ящериц редко содержится в неволе. Египетские шипохвосты могут достигать в длину 75 сантиметров, а весить – до 1,5–2 килограммов. Их местами обитания являются пустынные и полупустынные регионы Африки.