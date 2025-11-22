Неизвестные разбросали отраву для собак в одном из парков Москвы

Неизвестные разбросали отраву для собак в Липовом парке в Коммунарке. Об этом в соцсетях рассказали местные жители, которые обнаружили на территории куски хлеба с таблетками.

Это уже не первый случай в тех местах. В марте прошлого года полиция организовала проверку после сообщений, что кто-то раскидывает приманки для собак с рыболовными крючками. Тогда от действий догхантера пострадали четыре питомца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.