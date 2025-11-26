"Мослекторий": Константин Парфенов – о природе света

Как свет может быть одновременно и волной, и частицей, и от чего зависит поведение фотона? Какие квантовые технологии уже применяются сегодня, чем физика микромира отличается от привычных законов? Правда ли, что свет оказывает давление, и возможно ли использование солнечных парусов для космических путешествий?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат физико-математических наук, доцент кафедры квантовой теории и физики высоких энергий физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Парфенов.