05 июня, 07:30Наука
Японские ученые разработали универсальную искусственную кровь
В Японии проходят клинические испытания универсального кровезаменителя. Его разработали в университете Нара на основе переработанных просроченных компонентов донорской крови.
Состав совместим с любым реципиентом, что делает его потенциально универсальным. Добровольцам уже вводят по 400 миллилитров – если эффективность подтвердится, препарат могут начать применять к концу десятилетия.
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