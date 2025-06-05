Японские ученые разработали универсальную искусственную кровь

В Японии проходят клинические испытания универсального кровезаменителя. Его разработали в университете Нара на основе переработанных просроченных компонентов донорской крови.

Состав совместим с любым реципиентом, что делает его потенциально универсальным. Добровольцам уже вводят по 400 миллилитров – если эффективность подтвердится, препарат могут начать применять к концу десятилетия.

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