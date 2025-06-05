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05 июня, 07:30

Наука

Японские ученые разработали универсальную искусственную кровь

Японские ученые разработали универсальную искусственную кровь

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В Японии проходят клинические испытания универсального кровезаменителя. Его разработали в университете Нара на основе переработанных просроченных компонентов донорской крови.

Состав совместим с любым реципиентом, что делает его потенциально универсальным. Добровольцам уже вводят по 400 миллилитров – если эффективность подтвердится, препарат могут начать применять к концу десятилетия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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