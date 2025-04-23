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Новости

23 апреля, 06:25

Город

"Мой район. Новости": флагманский медцентр откроется в Царицыне

"Мой район. Новости": флагманский медцентр откроется в Царицыне

"Мой район. Новости": москвичам показали флагманский центр на базе ГКБ им Буянова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

Во флагманском центре на Бакинской улице проводят экскурсии для москвичей и студентов

"Мой район. Новости": новое лучевое оборудование установили в поликлинике № 8

"Мой район. Новости": в Тропарево-Никулине установили новое оборудование для КТ и МРТ

Главврач ГКБ им Буянова расскзал об оснащении флагманского медцентра на базе больницы

Новый флагманский центр Буяновской больницы проведет экскурсии 22 и 23 апреля

Открытые экскурсии пройдут во флагманском центре Буяновской больницы

"Мой район. Новости": кабели для кардиостимуляторов изготавливают в Гольянове

В районе Царицыно готовится к открытию новый флагманский центр на базе больницы имени Буянова. Это шестой высокотехнологичный медицинский комплекс, который завершит формирование сети таких учреждений в столице. Там пациентов будут принимать по экстренным показаниям, когда на счету каждая секунда.

Недавно во время экскурсии жители Москвы узнали, как устроена современная система здравоохранения – от работы скорой помощи до оснащения гибридных операционных. Все этапы обследования и лечения теперь можно пройти в одном корпусе без лишних передвижений по кабинетам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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