"Мой район. Новости": флагманский медцентр откроется в Царицыне

В районе Царицыно готовится к открытию новый флагманский центр на базе больницы имени Буянова. Это шестой высокотехнологичный медицинский комплекс, который завершит формирование сети таких учреждений в столице. Там пациентов будут принимать по экстренным показаниям, когда на счету каждая секунда.

Недавно во время экскурсии жители Москвы узнали, как устроена современная система здравоохранения – от работы скорой помощи до оснащения гибридных операционных. Все этапы обследования и лечения теперь можно пройти в одном корпусе без лишних передвижений по кабинетам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".