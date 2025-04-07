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07 апреля, 19:15

Город

Депздрав Москвы рассказал, где можно получить медпомощь ночью

Депздрав Москвы рассказал, где можно получить медпомощь ночью

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Получить полный объем медпомощи в ночное время можно в столичных стационарах. Об этом напомнили в Депздраве Москвы.

Команды специалистов разного профиля круглосуточно работают в обновленных приемных отделениях. Также обратиться можно и во флагманские центры.

Как подчеркнули в ведомстве, город располагает необходимым количеством врачей и оборудования, а на дежурстве находится более тысячи машин скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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