Депздрав Москвы рассказал, где можно получить медпомощь ночью

Получить полный объем медпомощи в ночное время можно в столичных стационарах. Об этом напомнили в Депздраве Москвы.

Команды специалистов разного профиля круглосуточно работают в обновленных приемных отделениях. Также обратиться можно и во флагманские центры.

Как подчеркнули в ведомстве, город располагает необходимым количеством врачей и оборудования, а на дежурстве находится более тысячи машин скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.