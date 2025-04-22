"Мой район. Новости": новое лучевое оборудование установили в поликлинике № 8

Жители района Тропарево-Никулино теперь могут быстрее проходить медицинскую диагностику. В поликлинике № 8 появилось новое лучевое оборудование, поставленное по городской программе, в том числе аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы и другая тяжелая техника.

Всего в поликлиниках столицы установили более 660 единиц такого оборудования для лучевой диагностики. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".