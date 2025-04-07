Ефимов: с 2011 года за счет городского бюджета построили 67 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице с 2011 года за счет городского бюджета возвели 67 объектов здравоохранения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Под кураторством департамента гражданского строительства возведено 67 объектов здравоохранения общей площадью более 879 тысяч квадратных метров. Среди них – 33 поликлиники, 19 больничных корпусов, девять подстанций скорой медицинской помощи и иные значимые медицинские объекты", – добавил заммэра.

Объекты появились в столичных районах Некрасовка, Беговом, Северном, Даниловском, Левобережном, Щукино, Печатники и других. Возведение новых медицинских объектов позволяет значительно улучшить доступность здравоохранения для жителей Москвы.

Одним из таких проектов стал новый корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка", где есть необходимое современное оборудование для радионуклидной диагностики и лучевой терапии для комплексного лечения онкологических заболеваний.

"Значимым объектом стал флагманский центр городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова, построенный в 2023 году. Его общая площадь – 15 тысяч квадратных метров", – добавил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Корпус больницы рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов за день, здесь можно получить необходимую помощь в течение первых суток болезни. В частности, в центре есть 9 операционных, включая уникальную операционную с ангиографией.

Кроме того, в 2023 году в столице появился флагманский центр с вертолетной площадкой на базе городской клинической больницы имени С. П. Боткина общей площадью более 16 тысяч квадратных метров.

С 2011 года в столице за счет городского бюджета возвели 11 подстанций скорой помощи, рассказывал ранее Сергей Собянин. Вместимость объектов в общей сложности составила 182 машино-места. Новые подстанции были возведены в районах Северном, Некрасовка, Бабушкинском, Даниловском, Филимонковском, Южное Бутово, Крюково, Троицк, Бекасово, Коммунарка и Царицыно.

