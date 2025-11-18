Форма поиска по сайту

18 ноября, 16:12

Город

Кота с гусарскими усами спасли из зоны СВО и поселили в Москве

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Кота по кличке Хвост спасли из зоны специальной военной операции и прописали в столице. Об этом сообщила сеть государственных ветклиник Москвы "Мосветобъединение".

Отличительной чертой кота являются гусарские усы. Сейчас животное проходит лечение у терапевта и УЗИ-диагноста.

Ранее в театр кошек Куклачева приняли трех котов, которых спасли из территорий, расположенных рядом с зоной СВО. Из-за сложных условий животных отправили в коробках вместе с гуманитарной помощью. Занятие с котами начнут проводить после периода адаптации и карантина.

животныегород

Главное

