Собака осталась без хозяина и два года ждала его в разных местах в Москве

В Москве волонтеры ищут новый дом для пса по кличке Ося, чья история напоминает сюжет фильма "Хатико". После смерти хозяина собака два года продолжала ждать его в местах их прежних маршрутов – у метро, подъезда и торгового центра в районе Новогиреево.

В настоящее время Ося находится на временной передержке, но нуждается в постоянной семье. Зоопсихологи отмечают, что при взятии взрослой собаки важно учитывать ее прошлый опыт и проявлять терпение в адаптации.

