Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 08:00

Город

Собака осталась без хозяина и два года ждала его в разных местах в Москве

Собака осталась без хозяина и два года ждала его в разных местах в Москве

Столичные ветеринары назвали самые редкие клички домашних питомцев

В Московском зоопарке появились редкие египетские шипохвосты

Сельскохозяйственные животные стали появляться в городских районах Москвы

Популяция рысей в подмосковных лесах увеличилась в 2,5 раза

Россияне начали выкидывать домашних животных после окончания дачного сезона

В подмосковный "Лосиный остров" прибыл лосенок из Архангельской области

Брачный сезон начался у диких кабанов в Москве

Пассажиры заметили коров возле станции метро "Рассказовка" в Москве

Пассажиры заметили коров возле станции метро "Рассказовка" в Москве

В Москве волонтеры ищут новый дом для пса по кличке Ося, чья история напоминает сюжет фильма "Хатико". После смерти хозяина собака два года продолжала ждать его в местах их прежних маршрутов – у метро, подъезда и торгового центра в районе Новогиреево.

В настоящее время Ося находится на временной передержке, но нуждается в постоянной семье. Зоопсихологи отмечают, что при взятии взрослой собаки важно учитывать ее прошлый опыт и проявлять терпение в адаптации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика