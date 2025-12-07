Форма поиска по сайту

07 декабря, 09:27

Город

Самец евразийского волка появился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Самец евразийского волка по имени Ежка поселился в Московском зоопарке. Он прибыл из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, передает портал мэра и правительства столицы.

Животное уже прошло карантин в ветеринарном корпусе. В этот период сотрудники зоопарка проводили тренинги по адаптации Ежки на новом месте. Позже волка поселили по соседству с волчицей Радой.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что зоологи тщательно готовились к знакомству волков.

"В середине ноября волков объединили. Они дружелюбно и с любопытством встретили друг друга и вскоре начали выходить на совместные прогулки", – сказала Акулова.

Ежку кормили говядиной, курицей, перепелками, гидропонной зеленью и различными витаминно-минеральными добавками. После окончания карантина он появился в экспозиции зоопарка, а сотрудники начали проводить с волком тренинги по укреплению доверия.

Ранее коллекция Московского зоопарка пополнилась тремя видами редких экзотических птиц – челноклювами, чернолицыми ибисами и дымчатыми лягушкоротами. Четырех челноклювов разместили в левой части павильона "Дом птиц". Пернатые содержатся в вольере, оформленным под побережье Белого моря.

В числе прибывших в зоосад чернолицых ибисов уже образовалась одна пара. Этот вид птиц особым образом контактирует друг с другом и побрякивает клювами.

животныегород

