Дизайн наземных павильонов станции метро "ЗИЛ" будет вдохновлен прошлым завода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дизайн наземных павильонов станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро будет вдохновлен прошлым завода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С одной стороны, сохраняется и подчеркивается история и наследие промышленной эпохи, а с другой – внедряются современные методы строительства и новейшие технологии", – указал вице-мэр.

Например, один павильон будет сделан в виде шестерни, а остальные будут напоминать другие заводские конструкции. Боковые фасады выполнят из прозрачного антивандального стекла, создавая эффект невесомой и парящей конструкции.

Пол, парапеты, часть стен и пилоны павильонов облицуют специальным гранитом "Габбро-амфиболит", потолок выполнят из нержавеющих стальных панелей, которые напомнят заводские трубы. Интерьер станции выполнят в техно-промышленном стиле, отсылающем к эпохе расцвета отечественного производства.

Над дизайном объектов работал авторский коллектив под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, которые ранее участвовали в оформлении станций "Нагатинский Затон", "Беломорская", "Ольховая", "Университет Дружбы Народов".

Кузнецов указал, что на создание архитектурного образа павильонов специалистов вдохновило все пространство бывшего ЗИЛ, а также его история и масштаб.

"Для меня этот проект представляет большой профессиональный интерес, так как участие в процессе создания дизайна станции метро вызывает особую гордость", – отметил он.

Ранее стало известно, что с 2011 года под водными артериями Москвы возвели свыше 2,6 километра перегонных тоннелей метро. В частности, тоннели Большой кольцевой (БКЛ), Солнцевской и Троицкой линий метро прокладывались под Москвой-рекой, Яузой, Очаковкой, Сетунькой и Сетунью.

