Новые дорожные знаки появятся в Москве с 1 января

С 1 января на московских дорогах могут появиться более 60 новых и обновленных дорожных знаков. Изменения связаны с вступлением в силу нового ГОСТа. Глобальных перемен не ожидается, но некоторые знаки будут объединены для большей информативности.

Например, на знаках, регулирующих парковку, дополнительно укажут способ постановки автомобиля: параллельно тротуару, с заездом на него или "елочкой". Перед искусственными неровностями установят совмещенный знак с рекомендованной скоростью.

