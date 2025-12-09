09 декабря, 07:30Транспорт
Новые дорожные знаки появятся в Москве с 1 января
С 1 января на московских дорогах могут появиться более 60 новых и обновленных дорожных знаков. Изменения связаны с вступлением в силу нового ГОСТа. Глобальных перемен не ожидается, но некоторые знаки будут объединены для большей информативности.
Например, на знаках, регулирующих парковку, дополнительно укажут способ постановки автомобиля: параллельно тротуару, с заездом на него или "елочкой". Перед искусственными неровностями установят совмещенный знак с рекомендованной скоростью.
