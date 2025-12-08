Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве на вечер 8 декабря

С вечера 8 декабря в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Температура в течение дня будет держаться около 0 градусов, что значительно выше климатической нормы.

Влажность воздуха составит 81%, а ветер усилится до 8 метров в секунду, из-за чего нулевая температура будет ощущаться как минус 5 градусов. По словам синоптиков, отсутствие снега в первые недели декабря для Москвы не редкость.

