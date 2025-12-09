Собянин: оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК. Сервис также подключен на причалах регулярного речного транспорта, нескольких станциях МЦД и в "Аэроэкспрессе". Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Спрос на такой способ оплаты растет, поэтому до конца 2026 года турникеты с биометрией планируют установить на всех станциях МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.