Собянин открыл Московский центр фотоники в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов запустили на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде единственное в стране производство фотонных интегральных схем. Первые полгода центр будет работать в тестовом режиме.

Как отметил мэр города, московская фотоника станет основой для внедрения в России стандарта передачи данных 5G, развития беспилотного транспорта, строительства новых центров обработки данных. Продукция станет на 30–50% дешевле импортных аналогов.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.