Компании "Технополиса "Москва" инвестировали 110 млрд рублей в микроэлектронику

Столица продолжает укреплять свой потенциал в стратегически важных отраслях. Компании, работающие на территории Особой экономической зоны "Технополис "Москва", уже инвестировали более 110 миллиардов рублей в развитие микроэлектроники.

Предоставленные резидентам ОЭЗ льготы и налоговые преференции позволяют предприятиям активно развивать производство электронной компонентной базы, микросхем и других инновационных изделий. Эта работа закладывает основу для будущего технологического суверенитета и лидерства России в сфере высоких технологий.

