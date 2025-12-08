Собянин: крупные проекты благоустройства завершили в четырех районах ЮВАО

Крупные проекты по благоустройству реализовали в четырех районах Юго-Восточного административного округа Москвы, рассказал Сергей Собянин в личном блоге. Это Нижегородский район, Лефортово, Марьино и Некрасовка.

Там оборудовали зоны для занятий спортом, отдыха и прогулок с питомцами. Например, в Нижегородском появились два современных спортивных кластера с воркаут-зоной, силовыми тренажерами и площадкой для падел-тенниса.

