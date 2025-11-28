Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:30

Общество

"Деньги 24": треть москвичей готовы сменить работу из-за раздражающих факторов в офисе

"Деньги 24": треть москвичей готовы сменить работу из-за раздражающих факторов в офисе

Треть москвичей готова покинуть свое рабочее место из-за раздражающих факторов в офисе. Исследование показало, что менее половины сотрудников ходят на работу ежедневно, 13% работают по гибридному графику, а около трети видят коллег очно лишь 1–2 раза в неделю.

Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, некомфортная офисная обстановка создает риск текучки кадров, что особенно критично в условиях их дефицита. Работодателям, арендующим помещения в старом фонде, рекомендуют задуматься о повышении комфорта рабочих мест для сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

