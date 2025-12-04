"Мослекторий": Тимур Кораев – об Османской империи

Кто платил за великолепный век и как государство пришло к процветанию буквально во всем? Как строились взаимоотношения Европы с Османской империей и какие торговые пути они контролировали? Почему золотой век Османской империи закончился и каким на самом деле был Сулейман Великолепный?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат исторических наук, доцент кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова Тимур Кораев.