26 ноября, 07:45

Наука

Ученые выяснили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет

В РФ родители начали обсуждать сбор денег на новогодние мероприятия в школьных чатах

Депутаты Госдумы предложили установить минимальный размер алиментов в России

Школы будущих родителей появятся в российских вузах в ближайшее время

264 ребенка родились в Москве 25 ноября

Рекрутинговые агентства начали набор персонала для работы в предновогодний период

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 26 ноября

Резкое похолодание ожидается в Москве в ближайшие часы

"Московский патруль": подростки стали чаще попадать в больницу из-за отравления газом

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

Британские ученые установили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет. Такие результаты показало масштабное исследование, в ходе которого провели сравнительный анализ МРТ почти 4 тысяч человек разного возраста.

Ученым впервые удалось создать карту нейронных связей и выявить основные фазы развития мозга. Следующие переходные точки происходят в 66 лет, когда повышается риск возрастных патологий, и примерно в 83 года, когда состояние клеток мозга продолжает ухудшаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

