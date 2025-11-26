Ученые выяснили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет

Британские ученые установили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет. Такие результаты показало масштабное исследование, в ходе которого провели сравнительный анализ МРТ почти 4 тысяч человек разного возраста.

Ученым впервые удалось создать карту нейронных связей и выявить основные фазы развития мозга. Следующие переходные точки происходят в 66 лет, когда повышается риск возрастных патологий, и примерно в 83 года, когда состояние клеток мозга продолжает ухудшаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.