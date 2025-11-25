Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

На радиальных линиях Московской железной дороги продолжает курсировать специальная техника для борьбы с обледенением. Локомотивы оборудованы установками для очистки контактной сети, а на подстанциях работает система профилактического подогрева.

По словам метеорологов, с приближением теплого атмосферного фронта в Москве ожидается мокрый снег и слабая оттепель. Пик потепления до 5–7 градусов придется на 27 ноября, но к концу недели температура вновь опустится до нулевой отметки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.