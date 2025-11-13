Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 22:45

Общество

Российские предприниматели стали чаще нанимать сотрудников по договорам ГПХ

Российские предприниматели стали чаще нанимать сотрудников по договорам ГПХ

Сотрудник в Череповце отсудил 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks

"Утро": температура воздуха в Москве составит 6 градусов 13 ноября

Зима начнет приходить в Москву в предстоящие выходные

Врачи напомнили о риске пневмонии в сезон простуд

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

Новости социального блока Москвы

Тему образования обсудят на XI московском международном форуме "Религия и Мир"

Сильный дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Москве 15 и 16 ноября

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 13 ноября

Российские предприниматели при найме сотрудников все чаще обращаются к договорам гражданско-правового характера. За год число таких работников выросло на 45% и составило более 1,5 миллиона человек. Одна из причин заключается в стремлении бизнеса сократить издержки.

Это выгодно, так как не требуется предоставлять рабочее место и отпуск. При работе с самозанятыми наниматель также освобождается от страховых взносов. Однако существуют риски для исполнителей. При неподписанном акте сдачи-приемки работы могут считаться невыполненными, и оплата не производится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья КрамароваАлексей Марачев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика