Российские предприниматели стали чаще нанимать сотрудников по договорам ГПХ

Российские предприниматели при найме сотрудников все чаще обращаются к договорам гражданско-правового характера. За год число таких работников выросло на 45% и составило более 1,5 миллиона человек. Одна из причин заключается в стремлении бизнеса сократить издержки.

Это выгодно, так как не требуется предоставлять рабочее место и отпуск. При работе с самозанятыми наниматель также освобождается от страховых взносов. Однако существуют риски для исполнителей. При неподписанном акте сдачи-приемки работы могут считаться невыполненными, и оплата не производится.

