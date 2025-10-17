17 октября, 07:30Политика
В Госдуме напомнили, что сбор денег на подарки коллегам не является обязательным
Сбор денег на подарки коллегам или руководству в трудовых коллективах носит добровольный характер. Об этом напомнили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По словам юриста Александры Алешиной, Трудовой кодекс РФ не предусматривает обязанности сотрудников вносить деньги на дополнительные нужды. Работодатель обязан обеспечивать работников всем необходимым самостоятельно, а любые дополнительные траты возможны только по желанию.
